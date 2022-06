Nederland houdt zich op de vlakte over Poolse coronamiljarden

De Europese Commissie gaf onlangs wel groen licht voor het Poolse plan. Het Oost-Europese land maakt aanspraak op 36 miljard euro aan leningen en giften uit het herstelfonds dat Brussel optuigde voor herstel van de coronacrisis, maar het geld voor Polen werd onlangs bevroren vanwege Poolse ingrepen in de rechterlijke macht: onwelgevallige rechters werden ontslagen, vervangen door regeringsvriendelijke en konden zelfs vervolgd worden door een speciaal ingerichte tuchtkamer.

Na enkele aanpassingen krijgt het land wat Brussel betreft nu alsnog zijn miljarden, maar daar zijn in de Tweede Kamer zorgen over. Onder meer D66, GL en Kamerlid Pieter Omtzigt vinden dat Polen na zulke schendingen van de rechtstaat nu niet alsnog zomaar geld moeten krijgen.

Omdat de lidstaten het voornemen van de Europese Commissie nog moeten goedkeuren, moest ook Kaag de positie van Nederland nog bepalen. Die blijkt neutraal te zijn, Nederland gaat niet stemmen over het Poolse plan. Daarmee prijst het kabinet de inspanningen van de Commissie om Polen in beweging te krijgen, maar laat het ook zijn ongenoegen blijven over de stappen die Polen nog niet zet, meldt Kaag in een brief aan de Tweede Kamer.