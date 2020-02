Carnaval Overijssel laat zich niet wegblazen

Naast een honderdtal lopers doet deze carnavalsvereniging uit Rossum in eigen dorp mee met een grote wagen, die het thema ’Amerika - Let’s make Rossum great again’ voert. Bang voor incidenten is Pegge niet. „Alles is gezekerd en zit ’moervast’, met onder meer sjorbanden en bouten. Dus er kan niets van de wagen vallen”, bezweert de Rossummer.

Tekst gaat door onder de foto

Carnavalisten van vereniging ’n Lester Stuuver gaan de langste polonaise ooit lopen.

Iets verderop in dezelfde plaats doen andere carnavalisten van vereniging ’n Lester Stuuver een heuse wereldrecordpoging. De langste polonaise ooit moet er gelopen worden. Ook zij laten zich niet tegenhouden door wat tegenwind, zegt er eentje. „Het is prima te doen, de sfeer zit er goed in.”