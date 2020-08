Dodelijke kattenziekte duikt op in Nederland

De kattenziekte is een zeer besmettelijk en dodelijk virus en kan worden overgedragen via ontlasting en via vlooien. De oproep geldt niet alleen voor buiten-, maar ook voor binnenkatten. Het virus kan namelijk via schoenen het huis inkomen. Dat meldt de Stentor.

Vooral niet ingeënte dieren lopen risico. Door goed inenten komt de ziekte in Nederland bijna niet meer voor.

Symptomen

Symptomen van de ziekte zijn onder andere braken en diarree. Een kat kan ook overlijden voordat er ziekteverschijnselen optreden.