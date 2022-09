’Frank O. sloeg dochters met riem en smeerde hun geslachtsdelen in met peper’

Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en vindt psychische mishandeling en verwaarlozing bewezen: „Hij heeft zijn dochters ontnomen kind te kunnen zijn. Hij dreigde naaktfoto’s van zijn dochters openbaar te maken. Zelfs op het toilet werden ze gecontroleerd. Overal in hun huis hingen camera’s, ze werden op school gedwongen de telefoonlijn open te houden. Toen ik voor het eerst het dossier las, dacht ik: dit kan niet waar zijn?”, aldus de officier van justitie.

De officier vertelde dat er veel steunbewijs is voor de verklaringen van de nu jongvolwassen vrouwen. „Op hun scholen werden de blauwe plekken en de triestheid bij de meisjes opgemerkt en gingen er al signalen naar de politie.”

Diepe littekens

De rechtbank had anderhalf uur nodig om op te sommen wat er uit verhoren, aangiftes en verklaringen aan schokkende feiten over mishandelingen en vernederingen naar voren kwam. Onderzoek in het ziekenhuis toonden diepe en letterlijk oude littekens aan. De dochters zouden zijn geslagen met een riem en snoeren. O. smeerde hun geslachtsdelen in met een mengsel van peper en gember en verbood de meisjes zich te wassen, en hij zou hen met camera’s en geluidsapparatuur in de gaten hebben gehouden onder de douche en in het toilet. Zelf hield O. het erop dat er binnen het gezin weleens gesproken werd over dit soort gewoonten in zijn moederland Ghana.

Volgens O. is zijn 21-jarige dochter tegen hem opgezet door haar moeder, met wie Frank O. tijdens zijn huwelijk een buitenechtelijke relatie had. Ze zou hem nooit hebben vergeven dat hij voor zijn gezin koos. De dochter die ze samen kregen, woonde vanaf haar derde bij O. in huis, omdat haar moeder niet voor haar zorgde, zei hij tegen de rechtbank.

’Corrigerende tik’

Frank O. bleef de beschuldigingen afzwakken. Hij gaf toe weleens „een corrigerende tik” op de billen of een klap in het gezicht te hebben gegeven. Bij politieverhoren zijn alle vier de dochters van O. gehoord. Een meisje verklaarde dat als haar zus met een riem of in haar gezicht werd geslagen, zij de kamer uit werd gestuurd.

Een andere zus heeft verklaard dat om de paar maanden de meisjes in het bijzijn van alle gezinsleden op hun maagdelijkheid werden gecontroleerd. Ze moesten dan op de grond in de huiskamer gaan liggen en hun benen wijd doen om te worden bekeken. Deze verklaring heeft zij later ingetrokken. Twee dochters van O. waren tijdens de verhoren heel stellig in hun verklaringen op controles van hun maagdelijkheid, die vanaf ongeveer hun 13e jaar zouden hebben plaatsgevonden.

Nachtmerries

De advocate van de slachtoffers vertelden dat beide zussen ptss, nachtmerries en angststoornissen aan hun jeugd hebben overgehouden: „Ze hebben herbelevingen en angst voor mannen. Het woonadres van een van de dochters stond per ongeluk in het dossier. Zij is zo bang voor een confrontatie met haar vader, dat ze zo snel mogelijk gaat verhuizen. Beide slachtoffers willen dat er een contactverbod wordt opgelegd.”

„Waarom zou ik dit doen”, zei O. tijdens de zitting bij zijn laatste woord: „Het zijn mijn dochters.”

De rechtbank doet op 14 oktober uitspraak.