Record: Nederlands wagenpark met meer dan 9 miljoen auto’s groter dan ooit

Dat blijkt uit cijfers van de Bovag en databureau RDC over de actuele stand van het Nederlandse wagenpark per 1 december van 2020.

„Het is weer een barrière die doorbroken wordt, want het is altijd bijzonder als een grens van zoveel miljoen gehaald wordt. Begin 2011 was dat voor het laatst het geval met 8 miljoen exemplaren”, stelt Tom Huyskens van Bovag. „De groei van het aantal personenauto’s in ons land neemt jaarlijks toe en in dit coronajaar nog iets harder, omdat de behoefte aan individueel vervoer nu extra groot is.”

„Bovendien is de populariteit ook te verklaren uit het feit dat buiten de grote steden het aanbod van openbaar vervoer al jaren afneemt en afstanden tot voorzieningen als scholen, verenigingen en winkels steeds groter worden. Daardoor groeit logischerwijs ook de vraag naar eigen vervoermiddelen en zien we dat ook de jeugd sneller achter het stuur wil en steeds vaker met 17 jaar al rijexamen doet”, aldus de zegsman.

Autodelen tempert die groei enigszins en blijkt vooral in stedelijke gebieden een oplossing voor veel mensen, maar daarbuiten zijn de meesten aangewezen op eigen vervoer. Huyskens: „Of we ooit het aantal van 10 miljoen personenauto’s zullen aantikken, hangt sterk af van de mate waarin de bevolking toeneemt en hoe de fiets, andere motorvoertuigen, deelmobiliteit en het ov in onze mobiliteitsbehoefte kunnen voorzien.”

Benzinewagen koploper

In 1985 telde ons land nog 4,5 miljoen personenauto’s. „In 35 jaar tijd is dat dus verdubbeld”, ziet Huyskens. „Vanzelfsprekend is de benzinewagen met ruim 7,2 miljoen stuks nog steeds veruit koploper, gevolgd door diesels met ruim 1,1 miljoen stuks. De opmars van de elektrische auto is explosief, want in een jaar tijd verdubbelde die van 75.196 in oktober 2019 naar 153.312 op 1 december 2020.”

De overheid streeft ernaar dat in 2030 alleen nog maar stekkerwagens de showroom uitrijden. „De laatste tijd is bijna een kwart van alle nieuwe auto’s al een elektrische, maar vooral richting de particuliere koper is er voor de overheid nog werk aan de winkel”, voorziet de Bovag-zegsman.