Wegvallen Janssen kan ook heel goed uitpakken

Volop bedrijvigheid bij de XL-priklokatie in Helmond, maar desondanks is Nederland in Europa een middenmoter als het om het priktempo gaat. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De tien miljoenste prik is deze week in zicht, maar door nieuwe hobbels op de weg dreigt het scenario ’met vallen en opstaan’ weer uit de kast te komen. Het moment waarop iedere Nederlander die dat wil minimaal een eerste prik gekregen heeft, is vertraagd, terwijl wondermiddel Janssen na het laatste advies min of meer van de lijst is afgevoerd. Dat lijkt slecht nieuws, maar volgens vaccinoloog Ben van der Zeijst kan dat ook heel anders uitpakken.