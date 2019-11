Wat staat paleiskok Oranjes te wachten?

Koning Willem-Alexander houdt een toespraak in het Koninklijk Paleis voor een feestelijk diner met 150 Nederlanders die net als de koning vijftig werden. Hoogspanning in de keuken. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Werken aan het hof is afwisselend en uitdagend. De meeste paleismedewerkers blijven daarom ook geruime tijd. Dit zeggen mensen die deel hebben uitgemaakt van de hofhouding, zoals voormalig hofmaarschalk Hans van Eenennaam, naar aanleiding van de vacature van koninklijke kok. Deze man of vrouw, met ervaring in het hoogste segment van de hotellerie, moet de chef-kok van koning Willem-Alexander en koningin Máxima achter het fornuis gaan assisteren. „Ik heb er een fijne tijd gehad”, aldus Van Eenennaam.