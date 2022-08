Premium Het beste van De Telegraaf

Liefhebbers klassieke auto’s zien niets in opkomst elektrisch rijden: ’Altijd stress’

De jury die op het Soestdijker concours de mooiste oldtimers beoordeelt. Ⓒ Amaury Miller

Roy Klopper - Het landgoed rond het ooit zo vorstelijke Paleis Soestdijk fungeert dit weekeinde als parkeerplaats voor exclusieve klassiekers tijdens het jaarlijkse Concours d’Elegance. Nu elektrisch rijden en milieuzones in opmars zijn, rijst de vraag of het rijdende erfgoed binnenkort net zo vergankelijk zal blijken als de koninklijke verblijven. „Natuurlijk niet, integendeel”, zo roepen de autoliefhebbers in koor. En voor twijfelaars is er een oer-Hollandse polderoplossing.