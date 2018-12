Stemfieverbod op komst in Duitsland

Het ministerie wil de kieswet zo snel mogelijk aanpassen via een amendement. De stem van mensen die een selfie maken in het stemhokje kan ongeldig worden verklaard, schrijft Der Spiegel.

Ook in andere landen is het maken van selfies in het stemhokje verboden. Zo riskeerde popster Justin Timberlake vervolging toen hij een selfie maakte bij het stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, iets wat in de staat Tennessee verboden is. In Nederland liet de Kiesraad in 2014 weten dat een kiekje met een stembiljet ’op gespannen voet met stemvrijheid en stemgeheim staat’. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nam het advies om de zogenoemde stemfie te verbieden echter niet over.

De Bondsdag wordt door de Duitse bevolking om de vier jaar gekozen en is te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer. Die dag stemmen de Duitsers ook op een nieuwe bondskanselier. Angela Merkel, die de functie nu vervult, is opnieuw verkiesbaar.