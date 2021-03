Openingsdans liberale tegenpolen: ’Het zal voor Rutte best even wennen zijn’

Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma beginnen maandag hun zoektocht naar een nieuwe coalitie. De VVD en D66 lijken als grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen tot elkaar veroordeeld, maar een nadere blik leert dat de partijen op veel gebieden water en vuur zijn. Daardoor ligt een gelukkig huwelijk allerminst voor de hand. „Het zal voor Rutte best even wennen zijn”, zegt voormalig D66-leider Alexander Pechtold. „Hij zit toch tegenover een andere Kaag dan in de ministerraad.”