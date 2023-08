Buren vreesden verdachte steker Amsterdam al jaren: ’Hij zei: stop met stofzuigen of ik maak jullie allemaal af’

Amsterdam - De 36-jarige man die ervan wordt verdacht dinsdagochtend aan de Robert Scottstraat in Amsterdam zijn buurman (25) te hebben doodgestoken en diens huisgenoot (29) zwaar verwondde, zou al jaren ’de schrik van de buurt’ zijn. Volgens buurtbewoners zorgt de verdachte al jaren voor overlast. Ook bij instanties is de man, die van Turkse komaf is, bekend.