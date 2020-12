Rutte in coronadebat: we grijpen wél op tijd in

„Met dit virus is het heel moeilijk om op tijd te zijn”, zegt Rutte. Vorige week stond Nederland volgens hem echt nog op een kruispunt. „We dachten dat we huidige maatregelen de kerst net zouden halen.” Vrijdag bleek het reproductiegetal, de mate waarin het virus zich over de bevolking vermeerdert, alarmerend hoog. „We hebben nooit geaarzeld om de moeilijke maatregelen te nemen. We hebben altijd gedaan wat de experts ons adviseren, nadat we ze eerst ondersteboven hadden gekeerd.”

Tijdens het debat dringen meerdere partijen aan op het eerder openen van de basisscholen. „Het kabinet heeft scholen vanaf het begin van de crisis aan hun lot overgelaten”, zegt PvdA-leider Asscher. „En nu, plop, gaan ze weer dicht. Buitengewoon pijnlijk, zeker voor de kinderen die school echt nodig hebben omdat het thuis niet ” Hij vindt dat het grondrecht op onderwijs zwaarder moet wegen dan het recht om naar de kerk, moskee of synagoge te kunnen. Asscher dringt er bij het kabinet op aan te onderzoeken of de basisscholen al op 4 januari open kunnen in plaats van pas op de 18de.

Ook fractieleider Jetten van D66 vraagt het kabinet te kijken of de scholen eerder open kunnen, maar dan in de week van 11 januari. Hij wijst op wat minister De Jonge opmerkte over waarom de basisscholen worden gesloten, namelijk om ouders tot thuiswerken te dwingen. „Kinderen worden zo de levende enkelband van de ouders”, zegt Jetten.

Paardenmiddel

GL-leider Klaver vindt het ’niet uit te leggen’ dat Schiphol en de kerken openblijven, maar de basisscholen niet. Hij steekt de hand in eigen boezem; hij was tijdens de eerste golf immers een van de voorvechters om de scholen te sluiten. Hadden we nooit moeten doen, vindt hij. De prijs die de volgende generatie moet betalen, is te hoog, vindt hij. Basisscholen zijn bovendien niet de plek waar de besmettingen plaatsvinden. Hij vraag het kabinet op het besluit voor het basisonderwijs terug te komen.

CU-leider Segers noemt het sluiten van de scholen ’een graat in de keel’, een ’paardenmiddel’. „Moeilijk, maar aanvaardbaar.” Hij wijst op het effect die de sluiting van scholen op het reproductiegetal hebben. Toch wil ook hij dat het kabinet nog eens kijkt of de scholen eerder dan pas over vijf weken open kunnen.

Premier Rutte is ’heel terughoudend’ om op dit vlak toezeggingen te doen. Hij verklaarde maandagavond in een televisietoespraak dat het land vijf weken op slot gaat omdat het aantal coronabesmettingen te hoog is. Zo gaan onder meer niet-essentiële winkels dicht, moeten scholen online les gaan geven, gaan sportscholen dicht en moeten mensen veel meer thuiswerken.

PVV: cafés en winkels open

„We zien dat het noodzakelijk kan zijn om maatregelen te nemen om de zorg te ontlasten”, erkent Wilders. „En je zult zien dat we een groot deel van de maatregelen zullen steunen, behalve de sluiting van winkels en de horeca. Deze maatregelen zijn disproportioneel.” Natuurlijk waren er drommen in winkelstraten, maar dat waren uitzonderingen, vindt Wilders. En wat de horeca betreft: „Hoezo moet een sector die zich aan alle maatregelen heeft gehouden toch sluiten?”

Hij vindt dat het kabinet eerst maar eens moet aantonen welk effect alle maatregelen afzonderlijk hebben. „Want dat weet het kabinet nu niet.” Ook de periode van vijf weken is volgens hem nattevingerwerk. „Ik heb nog geen enkel argument gehoord waarop die periode van vijf weken is gebaseerd. Minister De Jonge gooit z’n hele gereedschapskist op straat zonder dat hij weet wat hij doet.”

„Kwakkelbeleid”, vindt SP-leider Marijnissen. „We zagen het aantal besmettingen weken geleden al toenemen. Nu wordt er wel ingegrepen, maar dat is trekken aan de noodrem.”

Pollepel

„Dan kun je gaan joelen of met een pollepel op een pan gaan slaan”, verwijst VVD-fractieleider naar het protest tijdens de toespraak van de premier. „Je kunt je ook aan de regels houden en straks een vaccin halen. Laten we dat alsjeblieft doen.”

Dijkhoff vindt het te makkelijk om te zeggen dat het kabinet eerder had moeten ingrijpen. „Je kunt altijd eerder zware maatregelen nemen”, zei Dijkhoff in het Kamerdebat over de lockdown. „Maar de ironie is dan dat we nu hier staan te betreuren dat we die maatregelen nu moeten nemen, en dan daar tegenover stellen dat we ze eerder hadden moeten nemen.”

Steunpakket

Een groot deel van de Kamer vraagt ook weer meer financiële steun voor ondernemers nu de economie bijna helemaal op slot zit. PVV en SP mikken zelfs op 100 procent steun, de PvdA vindt dat het 'ruimhartiger' kan. Binnen de coalitie klinkt een iets voorzichtigere oproep. Zo zegt D66’er Jetten dat de huidige steun ‘wellicht niet voldoende’ is en vraagt VVD’er Dijkhoff het kabinet ‘goed te kijken naar de steunpakketten’.

Rutte zegt extra steun toe aan de detailhandel. Het gaat om winkels die door de lockdown omzetverlies lijden omdat ze bijvoorbeeld seizoensgebonden kleding niet meer kunnen verkopen. Er komt mogelijk ook een garantiefonds voor de evenementenbranche.