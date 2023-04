Trump vliegt maandag naar New York voor voorgeleiding

„Ik vertrek maandag om 12.00 uur uit Mar-a-Lago naar de Trump Tower in New York. Dinsdagochtend ga ik naar, geloof het of niet, de rechtbank. Amerika zou niet zo moeten zijn!” aldus Trump zondag. De oud-president is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels in 2016. De precieze aanklacht is nog niet openbaar gemaakt. De betaling van zwijggeld aan Daniels is op zich geen misdrijf, maar de manier waarop dat administratief is verwerkt zou dat volgens Amerikaanse media wel zijn.

New York heeft behoorlijke veiligheidsmaatregelen genomen voor de komst van Trump, waarbij protesten worden verwacht. Dit weekend plaatste de politie metalen hekken rond de Trump Tower en de straten rond de rechtbank in Manhattan zijn hermetisch afgesloten. Ook zullen enkele zalen van de rechtbank gesloten blijven dinsdag. De NYPD liet zondag weten dat er geen concrete dreiging was in de stad.