Onvrede erfpacht groeit met de dag

Het is olie op het vuur in de toch al zo verhitte discussie over de nieuwe erfpachtplannen van de gemeente. Erfpachters voelen zich al benadeeld en op kosten gejaagd door de gemeente. Maar de forse bevoordeling van woningcorporaties voelt als een klap in hun gezicht.

Bestuurskundige Jan Schrijver noemt de verschillen tussen tarieven voor woningcorporaties en particuliere huiseigenaren „onaanvaardbaar.” „Een particulier betaalt al snel zes keer zoveel erfpacht als een corporatie. Dat verschil is eenvoudigweg veel te groot.”

De grondprijs voor nieuw gebouwde sociale huurwoningen wordt 215 euro per vierkante meter, ongeacht in welk stadsdeel of wijk de woningen zich bevinden”, zegt hij. „Pas bij verkoop of dure verhuur moeten de woningcorporaties extra afdracht afdragen. De erfpachtgrondwaarde van corporatiewoningen kan dan maximaal uitkomen op 499 euro per vierkante meter. Dat is niks.”

Ook bij Vastgoedbelang, de belangenclub voor huiseigenaren die hun woningen verhuren, is men van mening dat private verhuurders gediscrimineerd worden. „De manier waarop de grondprijs wordt bepaald is eigenlijk schandalig. Voor dezelfde grond betalen we een veelvoud van de bedragen die gelden voor corporaties”, zegt directeur Co Koning. „Deze selectieve bevoordeling voelt als staatssteun. Mag dat wel?”

De hoge bedragen die particuliere huiseigenaren voor erfpacht kwijt zijn, staan een rendabele exploitatie in de weg, meent Koning. „De gemeente wil graag betaalbare huren. Maar met deze tarieven jagen ze de huurprijzen omhoog.”

De gemeente rechtvaardigt het forse voordeel van corporaties. „De gemeente vindt het belangrijk dat er sociale huurwoningen worden gebouwd en verhuurd en maakt daarover afspraken met corporaties. Lage sociale huurprijzen leiden ook tot lage grondprijzen”, laat een woordvoerster weten. „Om die reden heeft de gemeente grondprijs- en erfpachtafspraken met de corporaties. Deze specifieke afspraken houden onder meer in dat corporaties de woningen toewijzen aan en betaalbaar houden voor huishoudens met lagere inkomens en eventuele positieve resultaten weer investeren in de stad.”