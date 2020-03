Optimisme, maar ’vooral volhouden’

In Italië puilen de ic’s uit. In Nederlad zijn normaal gesproken 1150 ic-bedden beschikbaar. Minister Hugo de Jonge maakte vorige week bekend dat er alles aan wordt gedaan om dat aantal op te krikken naar 1600, waarvan 1025 voor coronapatiënten. Ⓒ EPA

LEIDEN - Begin deze week, mogelijk dinsdag al, kunnen we conclusies trekken of de maatregelen die Nederland nam tegen het coronavirus genoeg effect hebben. De cijfers bieden hoop. „Maar dit is geen moment om victorie te kraaien”, klinkt het. We moeten vooral doorbijten.