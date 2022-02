Politie bevrijdt mensen uit Apple Store, reddingsactie nog bezig

Volgens Het Parool is er momenteel sprake van een gijzelnemer en een gijzelaar, maar dit kan de politie niet bevestigen. „Over de situatie in en rond het pand op dit moment willen we vooralsnog geen informatie delen.”

De politie kan niet bevestigen dat het gaat om tientallen mensen die bevrijd zijn. Dit aantal wordt ook genoemd door Het Parool. „Over de situatie in en rond het pand willen we vooralsnog geen informatie delen”, aldus de politie.

Op beelden van eerder op de avond was te zien dat een man wordt vastgehouden en onder schot wordt gehouden door een andere man. De politie is massaal ter plaatse met specialistische eenheden.

Schoten

Een groot gebied in de nabije omgeving van het Leidseplein is afgezet. Ook hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en marechaussee zijn vertegenwoordigd. De inzet van hulpdiensten rondom het incident is dinsdagavond steeds groter geworden. Voertuigen rijden af en aan, met zwaailichten en sirenes. Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, zegt een woordvoerder van de politie.

Meerdere mensen meldden eerder op de avond aan AT5 schoten te hebben gehoord in het pand. Een medewerker van de winkel zou volgens de stadszender hebben geroepen dat er een overval gaande was.