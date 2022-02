Politie bevrijdt mensen uit Apple Store, zaten verscholen in kast

AMSTERDAM - Vele tientallen mensen konden door de politie in veiligheid worden gebracht, van hen bleken vier zich schuil te hebben gehouden in een kast. De gijzelaar die urenlang werd vastgehouden door de gijzelnemer onder bedreiging van een vuurwapen was waarschijnlijk een klant van de Apple Store. De politie vermoedt dat het een buitenlander is, mogelijk een Brit.