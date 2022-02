Politie bevrijdt nog meer mensen uit Apple Store

Eerder op de avond werden al tientallen mensen uit het pand bevrijd. Zij werden opgevangen door politieagenten. „Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en natuurlijk voor nazorg zoals Slachtofferhulp.” Op beelden van AT5 is te zien hoe verschillende mensen op straat worden getroost.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Camouflagepak

Er gaan beelden rond waarop te zien is hoe een gijzelnemer een andere man vasthoudt en bedreigt met een wapen. Op het onderstaande beeld is de gijzelnemer, gehuld in een camouflagepak, te zien terwijl hij een arm over de schouder van de gegijzelde heeft geslagen.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Gijzelnemer onder schot gehouden door laser en in handen van politie

Schoten

Meerdere mensen meldden eerder op de avond aan AT5 schoten te hebben gehoord in het pand. Een medewerker van de winkel zou volgens de stadszender hebben geroepen dat er een overval gaande was.

Eerder op de avond werden veel gebouwen in de buurt van de Apple Store al ontruimd. Debatcentrum De Balie moest het avondprogramma cancelen, evenals de stadsschouwburg. Meerdere trams rijden om vanwege de situatie bij het Leidseplein en ook de afritten bij de S106 in het westen van de stad zijn afgesloten.