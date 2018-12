Weer problemen rond schildklierhormoon

Het gaat dit keer om de 25 microgram-tabletten van het middel Teva (Levothyroxinenatrium). Dat zou, naar verluidt, ,,een korte periode minder goed verkrijgbaar zijn” bij de apotheek. Het middel wordt volgens de Schildklier Organisatie Nederland (SON) op dit moment door een kwart miljoen patiënten geslikt.

Patiënten krijgen intussen van hun apotheek wisselende berichten over wanneer Teva weer leverbaar is. Schildklierpatiënt Esther vertelt: ,,Ik was vanmorgen bij de apotheek en kreeg niets mee omdat ik nog tot 16 maart medicatie heb. Eerst zou de fabrikant hebben gezegd dat er op 2 maart weer genoeg voorraad zou zijn, maar dat is nu alweer opgeschoven naar 14 maart… met een groot vraagteken.”

Esther is ongerust door dit soort zwalkende signalen: ,,En als ik tegen die tijd al iets meekrijg, dan is het slechts voor een maandje. Ik maak me ernstige zorgen. Ben nog niet zo lang hierop ingesteld en moet er niet aan denken weer opnieuw te moeten beginnen. Bovendien raken de alternatieven dan ook uitgeput natuurlijk.”

In veel gevallen zijn patiënten noodgedwongen dit preparaat gaan gebruiken, omdat de fabrikant van hun vertrouwde schildklierhormoon (Thyrax) plotseling de productie van Nederland naar Duitsland verplaatste, zij het dat daar nu al bijna een jaar lang geen tablet meer is gemaakt.

De Schildklier Organisatie Nederland zegt te hebben vernomen dat het middel Teva er begin maart weer is. ,,Dat is een vrij harde toezegging”, zegt Rietje Meijer van het Steunpunt SON.

Negen patiëntenorganisaties, waaronder SON, hebben echter hun zorg uitgesproken over de toenemende instabiliteit in de levering/beschikbaarheid van allerlei geneesmiddelen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij: ,,Goed ingestelde patiënten laten wisselen van medicatie om niet-medische redenen heeft veel negatieve gevolgen: het leidt tot veel verwarring, meer bijwerkingen, minder vertrouwen in het medicijn, minder medicatietrouw, minder controle over de aandoening en een lagere kwaliteit van leven.”