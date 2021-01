Twee aanhoudingen voor gooien vuurwerk naar brandweer in Delft

Binnenland

Oorlog in Breda rond bende ’Piet Costa’

Een aanslag op een bedrijfspand donderdagnacht in Breda zou een nieuwe intimidatie zijn in een hevige drugsoorlog tussen leden van de cocaïnebende rond verdachte Roger ’Piet Costa’ P. uit de martelkamerzaak en oud-leden van die groep. In Breda was het al meermalen raak.