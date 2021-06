Premium Financieel

Voor het eerst in twintig jaar stakingen in kinderopvang

Ouders en werkgevers in de kinderopvang moeten rekening gaan houden met stakingen. Medewerkers in de sector gaan actievoeren vanwege de in hun ogen slechte arbeidsvoorwaarden en te hoge werkdruk, zo kondigt vakbond FNV aan. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er in de branche gestaakt zal word...