Duitsland verijdelt weer terreuraanslag

Volgens justitie heeft de man bekend dat hij iemand van de politie of het leger in een hinderlaag wilde lokken en vervolgens met een explosief wilde doden. De man verkeerde in salafistische kringen.

Northeim ligt ten noorden van Göttingen, waar de politie eerder deze maand invallen deed in panden waar jihadisten werden vermoed. Daarmee is mogelijk ook een aanslag voorkomen die twee verdachten op korte termijn wilden plegen. Het gaat om Duitsers met een Algerijnse en een Nigeriaanse achtergrond.

Wat de achtergrond is van de verdachte in Northeim is niet bekend.