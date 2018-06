Kleine ondernemers steeds vaker opgelicht

Vorig jaar meldden ondernemers vijf keer zoveel fraudeschade bij het landelijk steunpunt Fraudehelpdesk als in 2013, blijkt uit cijfers die de Volkskrant donderdag meldt.

In totaal registreerde de Fraudehelpdesk in 2016 meer dan een miljoen euro schade door oplichting van ondernemers. Dat lijkt een laag bedrag aangezien Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemingen telt, maar het gaat vrijwel zeker om het topje van de ijsberg. Het overgrote deel van de oplichtingsschade wordt namelijk niet gemeld, aldus de Fraudehelpdesk, de politie en belangenvereniging MKB-Nederland in de krant.

„Veel fraudeslachtoffers doen geen aangifte omdat ze zich schamen”, zegt Els Prins, fraudespecialist bij MKB-Nederland, in de krant.