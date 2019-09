School zet twee kinderen letterlijk op water en brood

Het pijnlijke voorval deed zich voor in de lagere school van Saint-Pourçain-sur-Sioule, een dorp van zo’n 5.000 inwoners in de Auvergne. Omdat hun ouders al meer dan een jaar de rekening van de schoolkantine niet konden of wilden betalen, besloot de gemeente drastisch in te grijpen.

De kinderen mochten niet langer mee-eten met de rest, maar kregen in een apart lokaaltje een glas water en een droge boterham. Dit zorgde voor woede onder leerkrachten. „Een probleem tussen volwassenen regel je niet over de rug van kinderen. Ieder kind heeft recht op een maaltijd. Ik was echt geschokt”, stak een juffrouw haar kritiek niet onder stoelen of banken.

Burgemeester verdedigde besluit

Toen de nationale media het verhaal oppikten, ontstond er nationale verontwaardiging. Maar de burgemeester verdedigde de beslissing van zijn wethouder van onderwijs. „Wat kan je anders doen als je de ouders maar niet kunt bereiken, als je bij hen langsgaat maar ze niet thuis zijn, als je hen opbelt maar ze niet antwoorden?”

Volgens de burgemeester kampten nog andere families met onbetaalde facturen, „maar voor hen konden we met de sociale dienst een oplossing uitwerken. Deze ene familie reageerde echter niet. Wat hadden we dan moeten doen? De politie optrommelen? De kinderen op de speelplaats aan hun lot overlaten? Dus hebben we ze in een apart lokaaltje gezet – zodat ze niet vreemd bekeken werden door de andere kindjes en geen slachtoffer van discriminatie waren – en hen water en brood gegeven.”

Betaald

Humaan of niet, de ingreep had wél effect: de ouders van de twee kindjes hebben intussen de rekening – een kleine 150 euro – vereffend.

Inmiddels lijkt de burgemeester toch te beseffen dat deze maatregel over het randje was, zo vertelde hij na zijn eerdere opmerkingen, waarin hij de school verdedigde. „Dit was inderdaad een verschrikkelijke flater en ik heb er dan ook spijt van”, zegt hij.

In de lente van 2020 kiezen de Fransen nieuwe gemeenteraden. „Omdat ik mijn werk eerlijk heb willen doen, ben ik plots een paria van de Republiek geworden. En mijn tegenstanders maken hier gretig gebruik van voor electorale doeleinden”, klaagt de burgemeester nog wel.