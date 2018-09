Brit uit Guantanamo Bay pleegt aanslag

De betalingen zijn verricht in 2010 door de toenmalige coalitieregering onder leiding van de Conservatieven. Volgens oud-premier Tony Blair is in totaal 20 miljoen pond (€23 miljoen) aan zestien voormalige gevangenen uitbetaald.

Blair meldde de volle omvang van de betalingen in een reactie op een in zijn ogen hypocriete aantijging van de krant The Daily Mail. Deze krant vroeg zich af of Blair nog altijd geloofde in de onschuld van de zelfmoordterrorist. Het blijkt te gaan om Ronald Fiddler, die na zijn bekering tot de islam in 1994 luisterde naar de naam Jamal al-Harith.

Blair wees er in zijn reactie op dat onder andere The Daily Mail in 2004 een campagne startte om de Britse Guantanamo gevangenen zo snel mogelijk te bevrijden.

De omvang van de betalingen zorgt voor verontwaardiging. Onderzocht moet worden onderzocht of het geld niet wordt misbruikt, zeker daar bij hun vrijlating is gegarandeerd dat de gevangenen geen bedreiging vormden voor de staatsveiligheid.

In het geval van Al–Harith was dat duidelijk wel het geval. Hij sloot zich in 2014 aan bij de terroristen van IS in Syrië.

De Britse regering geeft geen commentaar op de berichtgeving.