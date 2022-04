Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media over rel rond Derksen: ’Pijnlijk en vernederend voor slachtoffers’

Buitenland

Nederlands schilderij uit Gouden Eeuw ontdekt in Australië

In de Australische staat New South Wales hebben medewerkers van The National Trust of Australia een hele bijzondere ontdekking gedaan. Op een landgoed is recentelijk een eeuwenoud Nederlands schilderij gevonden. Het werk is waarschijnlijk gemaakt door Gerrit Willemsz. Heda.