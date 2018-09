Kiezer laat virtuele lijsttrekker creperen

Sommige gebruikers scheppen er genoegen in om hun digitale lijsttrekker flink te laten lijden, grappen ze op sociale media.

’Dat wordt honger lijden’

„Ik zal Mark (Rutte red.) laten lijden, maar net genoeg doen om hem in leven te houden”, schrijft Erwin op Twitter. „Mag ik een snackje”, smeekt de digitale Geert Wilders. Maar gebruiker Aafje is onverbiddelijk. „Ja sorry hoor… dat wordt honger lijden, Geert”.

De virtuele lijsttrekkers die wel eten krijgen, schreeuwen de hele dag door om aandacht. „Waarom negeer je me”, vraagt de virtuele Henk Krol (50Plus) zich in het spel pissig af. „Je hebt een ander hè”, vermoedt de virtuele Emile Roemer (SP). Ook Jesse Klaver (GroenLinks) zeurt voortdurend ’om eten en aandacht’, schrijft Steven. Het voelt opeens alsof er overal voor me gezorgd wordt... #kamergotchi— Alexander Pechtold (@APechtold) 19 februari 2017

Lijsttrekkers verzorgen

In de populaire app Kamergotchi zitten zeventien lijsttrekkers die meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze moeten ’gevoerd’ worden, maar hebben ook behoefte aan kennis en aandacht. Spelers hebben zelfs de optie om hun lijsttrekker te kriebelen of een tikje in het gezicht te geven. 250.000 nu https://t.co/nHNMjdHZw6— Arjen Lubach (@arjenlubach) 20 februari 2017

Kamergotchi is bedacht door het VPRO- televisieprogramma Zondag met Lubach en is geïnspireerd op de Tamagotchi, een Japans computerspelletje waarbij je een virtueel huisdiertje moet verzorgen. Wie zijn lijsttrekker het beste verzorgt, kan kaarten voor de opnames van Zondag met Lubach winnen.