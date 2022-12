Drukte bij ijsclubs: van ’hele dag schaatsen’ tot ’het zal er om hangen’

Bij Hard Gaat ie zijn ze de „hele nacht in de weer geweest” om de natuurijsbaan weer gereed te maken voor schaatsers. „Aan de conditie van het ijs te zien kunnen we de hele dag schaatsen”, aldus een woordvoerder. De Doornsche IJsclub verwacht een vergelijkbare dag als dinsdag. ’s Middags zijn ze open tot 16.30 uur en in de avond gaan ze mogelijk opnieuw open. In Winterswijk is de natuurijsbaan in de middag en avond open.

In het Gelderse Oosterbeek is de ijsclub om 09.00 uur opengegaan en ook op woensdagavond kan er geschaatst worden. De Oosterbeekse IJsvereniging moest dinsdag nog nee verkopen, maar het heeft afgelopen nacht hard genoeg gevroren. „Omdat het zo vroeg is in het seizoen zijn de kaartjes nog niet verstuurd. Dit is geen probleem. We checken je lidmaatschap bij binnenkomst”, stelt de ijsclub op zijn website. Niet-leden kunnen een los kaartje kopen aan de poort.

Bij IJsclub Julianadorp in Noord-Holland is het ijs aan een zijde van de baan nog niet sterk genoeg, legt voorzitter Ruud Konijn uit. De ijsvereniging verwacht daardoor woensdag nog niet open te kunnen en ook voor de rest van de week „zal het er om hangen”, aldus Konijn. „We laten de natuur z’n gang gaan, meer kunnen we nu niet doen. Maar als het overdag boven nul wordt, dan kun je wel stoppen.”