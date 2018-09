Gestolen containerkleren gevonden dankzij gps

Ⓒ Jos Schuurman

UTRECHT - Dieven hebben maandag tassen vol afgedankte kleren gestolen uit textielcontainers in Uden, maar die zijn een dag later teruggevonden in Polen dankzij een lok-gps tussen de kleren. De zender kon het busje van de dieven onderweg volgen. De daders zijn spoorloos, de kleren liggen op een politiebureau in het plaatsje Czaplinek in het noordwesten van Polen.