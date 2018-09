Erdogan spreekt in Duitsland over referendum

Ⓒ AP

BERLIJN - De Turkse president Erdogan brengt volgende maand een bezoek aan Duitsland in verband met het referendum dat in april in Turkije wordt gehouden over de veranderingen van de grondwet en de overstap naar een presidentieel systeem. Volgens Duitse media zal hij na een officieel bezoek aan Straatsburg in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen een tussenstop maken om Turken toe te spreken.