Rutte wil Yeşilgöz niet in de weg lopen: ’Anders word ik een soort Wiegel’

Over zijn eigen afzwaaien doet Rutte net voor aanvang van de laatste ministerraad voor het zomerreces luchtig. „Ik doe het al een tijdje, dus dan moet je ook een keer stoppen.” Over de manier waarop vanuit D66 de druk op hem werd opgevoerd wil de demissionair premier weinig kwijt. Kaag belde Rutte om te zeggen dat D66-Kamerleden hem mogelijk uit het Torentje wilden jagen door een motie van wantrouwen te steunen. „Ik vind er van alles van, maar ga er niks over zeggen. Even geen commentaar.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: Het interview met Rutte werd met regelmaat onderbroken door omstanders.

’We zijn zo’n traag land’

Rutte sprak ook nog zijn verbazing uit over de traagheid waarmee nieuwe Tweede Kamerverkiezingen worden georganiseerd. „We zijn zo’n traag land, de verkiezingen zijn pas 22 november. Het kost hier vier maanden om verkiezingen te organiseren, ik weet ook niet waarom.”

D66-kandidaat lijsttrekker Jetten zegt eerst verdrietig te zijn geweest dat Kaag afhaakte bij D66. „Maar daarna dacht ik: we gaan er gewoon voor. Ik breng ervaring mee als Kamerlid en minister, en gezond verstand. Ik denk dat mensen daar wel op zitten te wachten.” Jetten is duidelijk over zijn doel. „Het Torentje staat vacant, wij gaan voor de winst. Ik voel dat het mijn tijd is”, zegt Jetten over zijn kandidatuur. „Ik ben misschien wat lomper in mijn uitdrukkingen”, zegt hij over verschillen tussen hem en Kaag.

Ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) laten weten de kandidatuur van Jetten om hun partij aan te voeren te steunen. „Hij is de beste kandidaat”, zegt Ollongren, die zelf ook werd genoemd als mogelijke opvolger van Kaag. Dat gold ook voor Dijkgraaf.

Video: Rob Jetten zegt klaar te zijn voor de campagne.