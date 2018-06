Vader van 19 kinderen haalt keihard uit

Henk K. Ⓒ RTV Bunschoten

UTRECHT - Parasieten en leugenaars, dat zijn de kinderen die hem beschuldigen van zware mishandeling en een zedenmisdrijf. „De beschuldigingen zijn niet waar of zwaar uit zijn verband gerukt. Het zijn fabels en wraakacties van mijn drugsgebruikende kinderen”, fulmineerde Henk K., vader van negentien kinderen, woensdag in de rechtbank in Utrecht waar hij terechtstaat voor zware mishandeling van een aantal van zijn kinderen.