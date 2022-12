OM: Politie valt overlijden man (37) in politieauto niet te verwijten

Op 25 augustus werd de 37-jarige man uit Brummen (Gelderland) aangehouden nadat hij in verwarde toestand rondfietste in Eerbeek. Hij werd geboeid in de politieauto gezet, met de intentie hem over te dragen aan de crisisdienst. Tijdens de autorit werd de man onwel en hij verloor het bewustzijn. De agenten probeerden de man te reanimeren. Hij werd vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

„Uit het sectierapport en uit het onderzoek door de Rijksrecherche is vast komen te staan dat het handelen van de politie, bestaande uit het vervoeren en fixeren van de man, geen invloed heeft gehad op het overlijden”, zo meldt het OM. „De officier van justitie concludeert dat de politiemensen naar eer en geweten de noodhulp hebben uitgevoerd en niets anders hadden kunnen doen om het overlijden te voorkomen.”