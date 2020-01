Douane Antwerpen onderschept 1,4 ton cocaïne

De harddrugs zaten verstopt tussen een lading yucca’s (planten) in een container van een schip uit Colombia. In totaal ging het om 1468 kilo coke, verdeeld over 1321 pakken. Het OM is samen met de federale gerechtelijke politie een onderzoek gestart naar de herkomst en de bestemming van de drugs.

Woensdag maakte het Belgische ministerie van Financiën bekend dat 2019 een recordjaar voor drugsvangsten in België was. In de Antwerpse haven ging het om 119 onderschepte ladingen met in totaal 61,8 ton cocaïne. Dat is een stijging van bijna een kwart ten opzichte van 2018 en 660 procent in vijf jaar tijd. De cocaïne kwam vooral uit Brazilië, Ecuador en Colombia.