Cel voor ’diepvriesmoord’ België

De rechtbank in Kortrijk legde een medeplichtige van de 42-jarige vrouw 15 jaar cel op. Het Openbaar Ministerie had respectievelijk 27 en 24 jaar geëist.

De vrouw had haar handlanger verteld dat haar man veel dronk en haar sloeg. Het tweetal bekokstoofde een moordplan en diende het slachtoffer heroïne en medicijnen toe. Vervolgens trokken ze de Nederlander een zak over zijn hoofd en wurgden hem. Zijn lichaam werd bijna een jaar later ontdekt in de diepvries in de woning in het West-Vlaamse dorp Gits.

De handlanger (47) was verslaafd en zou door de vrouw zijn ’beloond’ met speed. Het OM noemde hem een huurmoordenaar.

Beide veroordeelden hebben tijdens de zitting spijt betuigd. Maar omdat ze het slachtoffer hebben behandeld als „een stuk biefstuk”, beschouwde de aanklager dat niet als oprecht.