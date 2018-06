Morgen storm: zeer zware windstoten

De storm steekt donderdagmiddag op en duurt tot de avond. De windpiek valt vermoedelijk tijdens de avondspits, waardoor er grote hinder voor het verkeer kan ontstaan. Vooral aan de westkust van Noord-Holland en het noorden van de kust van Zuid-Holland moeten automobilisten het stuur goed vasthouden. Elders in het westen en noorden bereiken de windstoten snelheden van 100-120 kilometer per uur. In het binnenland kunnen uitschieters tot 100 kilometer per uur worden gemeten.

Het weerinstituut KNMI heeft woensdag alvast code geel (wees alert) uitgegeven voor donderdag.

Bomen, treinverkeer, vliegverkeer

Bomen kunnen omwaaien en er kan schade ontstaan aan gebouwen. De meteorologen van Weeronline waarschuwen om donderdagmiddag en tijdens de avondspits in het noorden en noordwesten van het land niet met aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Vooral pal aan zee en op windgevoelige plekken zoals de dijk Enkhuizen-Lelystad (Houtribdijk) en de Afsluitdijk kan het erg gevaarlijk worden op de weg. De windstoten kunnen hier extra zwaar uitpakken, door wind over water.

Ook het treinverkeer kan ontregeld raken door takken of bomen op het spoor en de wind zal ook veel problemen veroorzaken op Schiphol. Diensten van veerponten vallen mogelijk uit door de westerstorm. Het #weermodel #ICON van onze Duitse collega's berekent donderdagmiddag windstoten tot 150 km/u op de westkust van #Nederland. #storm #dwd pic.twitter.com/sL8xDqhbfU— Noodweer Benelux (@NoodweerBe) February 22, 2017