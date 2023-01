Leg die handschoenen maar klaar: winterweer voor de deur met natte sneeuw en slechts 3 graden

Zondag staat er een stevige zuidwestenwind. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noordwesten en noorden van ons land vanwege de zware windstoten.

Maandag is het ’Blue Monday’ en daar sluit het weerbericht zich ook bij aan. In de nacht en ochtend is er sprake van lichte vorst en in de middag een temperatuur van 2 tot hooguit 5 graden, meldt Weeronline. Het gaat daarnaast veel regenen en er is kans op natte sneeuw.

Een sneeuwdek is vooralsnog niet het geval, maar mogelijk blijft er wel een laagje op auto’s liggen. In de nacht van maandag op dinsdag kan het lokaal gaan vriezen waardoor de kans op gladheid flink stijgt.

Dinsdag

Dinsdag laat de zon zich wat vaker zien. Maar verder moeten we nog steeds rekenen op winterse buien. Er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 3 of 4 graden. „Voor velen is dat weer even wennen, maar een lekkere winterjas, sjaal en handschoenen zijn heerlijk om aan te trekken”, aldus Weeronline.

Rest van de week

De rest van de week blijft het winters. Overdag schommelt de temperatuur tussen 2 en 5 graden. In de nachten daalt het kwik tot enkele graden onder nul.