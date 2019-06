Hoi An - Het verdriet is groot na het overlijden van geneeskundestudente Myrna Reinhard. De Nijmeegse (24) werd deze week geëlektrocuteerd toen ze onder de douche stond in haar hostel in de Vietnamese kustplaats Hoi An. Mede-backpackers reageren geschokt. „Ze was er zo vrolijk en volop aan het genieten.” Haar familie hoopt dat haar lichaam snel naar Nederland komt.