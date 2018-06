Geen radioactief jodium in Nederlandse lucht

Waar het jodium vandaan komt is onbekend. Op internet gaan geruchten dat het afkomstig zou zijn van een ongeval in een kernreactor of zelfs een test met een kernwapen. Maar dat is volgens het RIVM uitgesloten. Er zou dan niet alleen jodium-131 vrijkomen, maar ook andere radioactieve stoffen, zoals cesium-137.

Het jodium-131 is een door mensen gemaakte radioactieve stof. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van schildklierkanker. De waarden die gerapporteerd worden zijn zeer laag, van 0,1 tot 5 microbequerel per kubieke meter. Van nature komen er verschillende radioactieve stoffen voor in de lucht in Nederland, zoals lood-210 en beryllium-7.