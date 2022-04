Dode door grote uitslaande brand in Amsterdam, woningen ontruimd

AMSTERDAM - Door een grote, uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Hoek van Hollandstraat in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand om het leven gekomen, meldt de brandweer. Drie mensen hadden rook ingeademd en hadden lichte verwondingen. Ze zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.