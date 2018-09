Uitslag Stelling: Krijgsmacht moderniseren

Uit een onderzoek van de militaire vakbonden blijkt dat militairen en burgerpersoneel erg weinig vertrouwen hebben in hun hoogste leidinggevenden, minister Jeanine Hennis - Plasschaert en commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. Zorgelijk, vinden bijna negen op de tien deelnemers.

Een van hen schrijft: „Als 85 procent van de militairen geen vertrouwen zegt te hebben in de leiding, dan ga je bijna vrezen voor een staatsgreep.” Maar, voegt hij er spottend aan toe: „Gelukkig hebben ze geen munitie.”

„Met meer financiële armslag kan het vertrouwen worden teruggewonnen”, meent een deelnemer. Bijna 30 procent vindt dat de Defensietop sowieso meer vertrouwen verdient, nu de bezuinigingen zijn stopgezet en er al meer wordt geïnvesteerd in de krijgsmacht. Anderen hebben daar hun bedenkingen bij: „Vertrouwen koop je niet, vertrouwen moet je krijgen, anders is er iets goed mis.”

Diverse stellingdeelnemers hebben eveneens kritiek op de leidinggevenden. Zo zegt iemand over Jeanine Hennis: „Op die post had een houwdegen moeten zitten. Een generaal b.d. die weet hoe de hazen lopen.” En generaal Middendorp krijgt te horen: „Wanneer de hoogste baas op Defensie al beweert dat de oorlog in Syrië een klimatologische oorzaak heeft, zegt dat al genoeg over het niveau.”

Onze krijgsmacht staat er volgens veel respondenten niet best voor. „Op Europees niveau is het een lachertje. Geldverspilling van de eerste orde”, vindt iemand. Diverse lezers komen met advies, zoals: „Niet méér geld, maar slimmer besteden. Geen dure JSF maar drones, goede uitrusting voor militairen en minder missies in het buitenland.”

Ook de herinvoering van de dienstplicht komt weer veelvuldig voorbij. „Voor jongens én meisjes. Waarvan 18 maanden bij de krijgsmacht en 6 maanden in algemeen belang. Alle jongeren moeten 24 maanden iets terug doen voor de maatschappij.” Een ander vult aan: „Voor vele ouders die te maken hebben met onhandelbare jeugd is dit een geweldige oplossing.”

Het vormen van een Europese krijgsmacht ziet iets meer dan de helft niet zitten, maar 44 procent vindt het wel een goed plan. „Elk land draagt bij in de kosten. Rusland is alleen op afstand te houden door een groot, sterk Europees leger”, verwacht iemand. Een ander stelt voor: „Ieder land kan zich dan specialiseren. In Nederland de nadruk op de marine en de luchtmacht afschaffen. We worden dan ook minder afhankelijk van Amerika.”

Een meerderheid (81 procent) is er echter voorstander van dat Europa meer gaat bijdragen aan de NAVO, zoals de Amerikaanse president Trump wenst. „De NAVO-leden moeten naar rato geld en diensten verlenen”, gelooft een van hen. „Dan sta je ook sterk, en ben je niet afhankelijk van andermans goedertierenheid.”

Veel deelnemers concluderen dat deze tijd vraagt om modernisering. Een van hen spreekt van ’Defensie 2.0’: „Wij moeten Defensie omvormen tot een toekomstgerichte organisatie, met de bijbehorende middelen en kennis.”

Eline Verburg