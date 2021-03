Jonge asielzoekers klimmen over hek quarantainecentrum

Haren - Zes minderjarige asielzoekers (tussen de 15 en 18 jaar) zijn zaterdagmiddag over de hekken van een quarantainecentrum in een voormalig hotel in het Groningse Haren geklommen en naar een supermarkt in het dorp getrokken. Dat bevestigt een woordvoerder bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Inmiddels zouden zij allemaal weer terug zijn op de locatie.