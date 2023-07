Mogelijke gifslang bij Bakkum maar recreanten halen schouders op: ’Loop gewoon op slippers’

Bakkum - Door wat voor slang werd vorige week een vrouw gebeten in de duinen bij Bakkum? Op die vraag probeert duinbeheerder PWN een antwoord te vinden. Het slachtoffer werd namelijk onwel en belandde zelfs in het ziekenhuis. En dat terwijl in het duingebied normaliter helemaal geen gevaarlijke slangen leven. Recreanten in het gebied lijken zich er niet zo druk om te maken. „Ik ga nog steeds op mijn slippers de deur uit.”

Ligt er een gifslang op de loer in de duinen bij Bakkum? Ⓒ ANP/HH, Michel van Bergen