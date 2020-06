Breder vangnet voor flexwerkers

Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het noodloket bij het UWV voor deze groep flexwerkers 22 juni wil openen. Het gaat om bijvoorbeeld uitzendkrachten of studenten met een bijbaantje die door de coronacrisis hun werk verloren, maar niet in aanmerking komen voor een vorm van steun uit het economische noodpakket van het kabinet.

Die zouden in in eerste instantie pas steun krijgen als ze voor de crisis minstens 500 euro bruto per maand verdienden. Maar op verzoek van de Kamer heeft Koolmees die drempel verlaagd naar 400 euro. Daar staat tegenover dat deze groep 550 euro bruto per maand compensatie krijgt in plaats van de eerder bepaalde 600 euro.

„Deze hoogte sluit beter aan bij het drempelbedrag van 400 euro en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende”, schrijft Koolmees. De regeling zal in totaal 0,2 miljard euro kosten.