OM in beroep om fatale steekpartij in slagerij

Het OM erkende tijdens de rechtszitting dat M. was mishandeld en zichzelf moest verdedigen. Dat hij daarom vijf keer het ongewapende slachtoffer stak, noemde de officier van justitie echter niet proportioneel.

’Niet proportioneel’

De rechter achtte M. wel schuldig aan doodslag omdat hij het slachtoffer met een fileermes in zijn zij heeft gestoken. Ook de rechtbank noemde dat „niet proportioneel”, maar stelde dat een overreactie uit noodweer op zichzelf niet strafbaar is. Het OM gaat daartegen nu in beroep.

De zaak is bijzonder omdat M. de enige asielzoeker was die was aangeklaagd voor moord in de criminaliteitscijfers onder asielzoekers. Staatssecretaris Mark Harbers viel daar twee weken geleden over nadat ophef over die cijfers was ontstaan. Zware vergrijpen zouden zijn weggemoffeld. Onder de noemer ’overige’ werd 31 keer melding gemaakt van moord/doodslag, waardoor de suggestie ontstond dat het om ruim dertig moorden zou kunnen gaan. Later bleek echter dat er sprake was van slechts één ’voltooid delict’, met een dodelijk slachtoffer. De rechter oordeelde echter dat dat zelfverdediging was.