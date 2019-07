Vrouw (20) veroordeeld voor vijftien autobranden

Nieuwegein was een tijd lang in de greep van een reeks autobranden. Ⓒ KOEN LAUREIJ

UTRECHT - Een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein is veroordeeld voor betrokkenheid bij vijftien autobranden in Utrecht en haar eigen woonplaats in november en december vorig jaar. De rechtbank in Utrecht veroordeelde haar tot acht maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor zeker drie jaar.