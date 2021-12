Jaarwisseling mogelijk recordwarm

Alleen in 2007 en in 2012 kwam de temperatuur tijdens oud en nieuw in De Bilt ook boven de 10 graden uit. Het werd toen respectievelijk 11,6 en 10,5 graden. Het weerbureau acht de kans reëel dat het record uit 2007 komende nacht sneuvelt. Rond middernacht is het zacht, met naar verwachting 10 graden in het noorden en lokaal 13 graden in het zuiden.

Tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en kan er met name in het oosten motregen vallen. Aan de kust staat een vrij krachtige wind. Regionaal kan ook wat mist ontstaan.

Officieel warmste oudejaarsdag

Ⓒ ANP

Eerder op de dag werd ook al een weerrecord verbroken. In de nacht naar vrijdag liep de temperatuur in De Bilt op tot 14,4 graden en daarmee is het officieel de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Het vorige record kwam uit 2017, toen werd het op het hoofdstation 13,7 graden.

Op andere plekken in het land is het nog zachter. Zo is het in het Zeeuwse Westdorpe maar liefst 14,6 graden.

Ook donderdag werden er al warmterecords verbroken.