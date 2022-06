Inbraak in woning Donny M. in Geleen

De politie kreeg om 20.30 uur een melding dat er iets aan de hand zou zijn in of rond de woning van Donny M. aan de Dommelstraat in Geleen. De politie doet momenteel onderzoek in de flat. De woning was sinds de aanhouding van de verdachte verzegeld.

Wat er exact gebeurd is, zegt de politie nu nog niet te kunnen zeggen. „We behandelen het als een inbraak, en doen volop onderzoek. De woning zal opnieuw verzegeld worden, omdat het pand nog steeds relevant is voor onderzoek.