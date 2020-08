Oproep: kom niet naar het strand

Katwijk heeft de toegangswegen zelfs afgesloten. Ook op andere plaatsen in de regio is het zeer druk bij de stranden. Zo zijn de parkeerplaatsen in Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk en Westland vol en kunnen mensen het strand alleen nog per fiets bereiken.

Katwijk roept op niet meer naar het strand te komen

Het Westland zet ook boa’s in op het strand om te kijken of badgasten zich aan de 1,5 meter regel houden.

Ook topdrukte in Noordwijk:

Richting Zandvoort loopt het ook snel vol: er rijden nu acht treinen per uur.