BNR nodigt Wilders uit voor gesprek

„Ik nodig je uit voor een gesprek hierover. Gewoon, een kop koffie, om te bespreken hoe wij (journalisten en Geert Wilders) op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Met of zonder microfoon, wat jij wilt”, schrijft Fröhlich aan de PVV-leider. „Kiezers willen weten waar jij voor staat, wat je concrete voorstellen zijn. Ik hoop van je te horen. Any time, any place.”

Wilders slaat gesprek met BNR af

PVV-leider Geert Wilders weigert in gesprek te gaan met hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR. Fröhlich nodigde Wilders uit om koffie te komen drinken en te praten over de vraag hoe de media met de politicus zouden moeten omgaan.

„Hé Fröhlich herinner je je deze nog? Hypocriet. Ga lekker met je vriendjes van RTL koffiedrinken!”, twitterde Wilders in antwoord. BNR is met RTL Nieuws een van de organisatoren van het verkiezingsdebat in Carré. De PVV-leider zei zondag niet te komen, omdat RTL Nieuws een interview had gepubliceerd met zijn broer Paul Wilders.

Verwijzing naar oud commentaar

Wilders wijst de BNR-hoofdredacteur in zijn tweet op een commentaar uit maart 2014. Daarin deed Fröhlich een oproep aan politici in de Tweede Kamer om uit protest tegen Wilders op te staan en de zaal te verlaten als de PVV-leider daar weer zou gaan spreken. De hoofdredacteur schreef dat een dag na de omstreden ,,minder Marokkanen”-uitspraak van Wilders. Hé Fröhlich herinner je je deze nog? Hypocriet. Ga lekker met je vriendjes van RTL koffiedrinken! https://t.co/IBrm9I7iA4 https://t.co/0WcocE3GjU— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 20 februari 2017 Was ik niet duidelijk genoeg voor je? Je uitnodiging ligt al in de prullenbak. Ga iemand anders lastigvallen ok. https://t.co/IBrm9I7iA4 https://t.co/2ZOA5XsyGU— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 20 februari 2017

’Graag wil ik het anders aanpakken’

Wilders liet eerder weten dat de media hem en de PVV zouden willen beschadigen, maar Fröhlich ontkent dat. „Dat is niet waar. Je hebt zeker een punt dat wij de PVV en jou anders benaderen en behandelen dan andere politieke partijen. Maar Geert, dat is omdat jij en de PVV totaal onbereikbaar zijn en nooit iets laten horen op verzoeken om te reageren of zaken eens uit te leggen”, schrijft de hoofdredacteur. „Graag zou ik het anders aanpakken en jou vragen wat je ergens van vindt. Die mogelijkheid bied je niet.”

Vorige week zegde Wilders ook al een verkiezingsdebat af, net als premier Mark Rutte, omdat er meer deelnemers waren uitgenodigd dan eerder was afgesproken.